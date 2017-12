Voici une Information autour du jeu Final Fantasy VII Remake :On ne peut pas dire que Square-Enix communique beaucoup sur son jeu. Heureusement, le producteur du jeu Final Fantasy VII Remake, Yoshinori Kitase, a répondu à quelques questions pour patienter. Tout d'abord, il précise qu'il est très peu probable que la Saga Final Fantasy retourne au tour par tour classique avec les prochains Opus. Concernant une sortie sur Ps4 du jeu Final Fantasy VIII, à l'image des jeux Final Fantasy VII et Final Fantasy IX, il pense que ça ne se fera pas, même si rien n'est à exclure.Il a a également révélé que les jeux Final Fantasy VII et Final Fantasy X se déroulent dans le même monde. En effet, il y a un personnage dans Final Fantasy X appelé Shinra. Cela suggère qu'il pourrait y avoir un lien avec la compagnie Shinra dans le jeu Final Fantasy VII. Il a également dissipé les rumeurs selon lesquelles Jenova du jeu Final Fantasy VII et Lavos du jeu Chrono Trigger sont de la même espèce. Ils se ressemblent, c'est tout, même si leurs designs sont vaguement basés les uns sur les autres. En espérant avoir des nouvelles du jeu Final Fantasy VII Remake prochainement...Source : http://www.playstationlifestyle.net/2017/12/22/final-fantasy-7-remake-producer-talks-aerith-past-games/