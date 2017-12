Pour ceux qui aiment l'histoire, je vous conseille ce livre de Miguel Cruz HernandezPour info, le prix public est de 70 euros et il commence a se monnayer autour des 300 euros (vu sur amazon) J'ai eu la chance de le trouver pour 35 euros dans une librairie sur Orléans et je peut vous dire que c'est juste THE BOOK de ma bibliothéque (et j'en est pas mal pourtant).Pele méle, le livre aborde plusieurs sujet :- Les racines de la pensée islamique- Origine et développement du Chiisme- La mystique Soufie et l'esoterisme- Le Kalam (théologie spéculative)- La Falsafa (philosophie)- La pensée en Al Andalus- La pensée Iranienne- La pensée Sepharade (avec Moise Maimonide notamment)- La Cabale dans l'empire OttomanPrés de 950 pages d'histoires, blindés en sources et traduis dans un français de niveau académique.....les termes sont tellement riche, c'est jouissif visuellement parlantJ'ai particulièrement apprécier l'histoire de la philosophie. Ca fait drôle de savoir que Platon et Aristote ont autant hanté la pensée islamique au point de provoquer une polémique, nottament cette joute intellectuelle entre le Kalam et la Falsafa (Hokuto vs Nanto)Sinon je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'années les amis