Voici une Information concernant le jeu Secret of Mana Remake :Un youtubeur a eu la chance d'essayer le jeu dans sa dernière version, la plus récente donc, et il semble avoir été amélioré de façon spectaculaire visuellement :Il semble effectivement avoir un meilleur éclairage et un meilleur rendu au niveau des ombres. Pour rappel, le jeu Secret of Mana sortira sur Ps4, PsVita et sur STEAM, le 15 février 2018…Source : https://www.resetera.com/threads/secret-of-mana-remake-new-build-q-a.12344/