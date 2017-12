Alors voilà j'ai mis dans mon panier Farming Simulator 2017 et Friday the 13, les offres sont intéressantes, est-ce que ces jeux valent le coup, ça change un peu de ce que je joue habituellement mais je doute un peu sur ces derniers, et est-ce que dans FS2017 on peut jouer en TPS ?



Ensuite côté VR j'hésite avec SuperHot, Robinson et Paranormal Activity lequel choisir ?



Bon le DLC de Bloodborne lui c'est bon, y'a aussi TEW2 mais je sais pas, il m'a pas convaincu de ce que j'ai pu voir...