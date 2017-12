Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Attlus a annoncé que le jeu sortira en Occident, sans plus de précision. Un mail envoyé par Atlus aux joueurs américains laisse par contre présager que le titre sortirait aussi sur Nintendo Switch. Cependant, Sega et Atlus USA ont précisé qu'il s'agissait simplement d'une erreur, mais n'ont pas démenti que le jeu ne sortirait pas aussi sur la dernière console de Nintendo. Reste à voir si cela se concrétisera ou pas...Source : http://www.siliconera.com/2017/12/22/catherine-full-body-might-coming-nintendo-switch-west/#8pqww0YLdT0rIK8t.99

posted the 12/22/2017 at 06:34 PM by link49