Après l'excellent Teslagrad, les développeurs de chez Rain Games nous offrirons un second titre sur l'eShop Nintendo Switch qui n'est autre que World To The West ! Le jeu sortira le 18 janvier 2018 mais j'ai eu l'immense honneur de recevoir un exemplaire du jeu afin de vous en proposer prochainement le test. Pour lors, et pour ne pas trop spoiler le jeu, le studio m'a autorisé à publier une vidéo de gameplay de 10 minutes maximum, ce qui a suffit à couvrir le premier chapitre. Histoire de vous donner un petit aperçu du jeu, je vous invite donc à découvrir ma vidéo faite maison en français...





Samy Joe - http://www.jegeekjeplay.fr/2017/12/jegeekjeplay-world-to-west-sur-nintendo.html