Voici une Information autour du jeu Super Mario Odyssey :Le jeu est mainenant le deuxième titre le plus récompensé en cette fin d'année dernière le jeu The legend of Zelda : Breath of the Wild. Voici le classement actuel :The Legend of Zelda : Breath of the Wild - 62 fois élu GOTY 2017Super Mario Odyssey - 10 fois élu GOTY 2017Horizon Zero Dawn - 8 fois élu GOTY 2017NieR : Automata - 4 fois élu GOTY 2017Persona 5 - 4 fois élu GOTY 2017PlayerUnknown's Battlegrounds - 3 fois élu GOTY 2017Assassin's Creed Origins - 1 fois élu GOTY 2017Hellblade : Senua's Sacrifice - 1 fois élu GOTY 2017Prey - 1 fois élu GOTY 2017Resident Evil 7 : Biohazard - 1 fois élu GOTY 2017Uncharted : The Lost Legacy - 1 fois élu GOTY 2017Même si la bataille pour remporter la première place est déjà terminée...Source : https://www.resetera.com/threads/zelda-breath-of-the-wild-is-dominating-goty-awards.8191/page-64#post-2411301/