Une date pour la sortie Occident ou bien?PS: P'tain mais cette com en carton n’empêche, dire qu'à la base il faisait parti de mes most wanted à coté de GOW et RDR2, mais la com made in SE est tellement en carton qu'il m'arrive même parfois d'oublié que ce jeu existe. Et après les mecs vont d'étonner que ça se vendra pas autant qu'au Japon...