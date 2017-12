Voici une Information autour de la Nintendo Switch :VgChartz a mis le Top à dater du 04 novembre 2017. Le jeu Super Mario Odyssey s'approcherait des 3 millions et The Legend of Zelda : Breath of the Wild serait encore présent dans le Top 10.Au niveau des consoles, la Ps4 recupérerait la première place et la Nintendo Switch dépasserait les 8 millions...Source : http://www.vgchartz.com/weekly/43044/Global/