Bright est disponible dès aujourd'hui sur Netflix et il semblerai que le film soit le plus important de la plate-forme de VOD.Doté d'un budget de pas moins de 90 millions, le film est réalisé par David Ayer (merde le gars derrière Suicide Squad!!! ). Au casting, nous retrouvons, Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry et Edgar Ramirez.Dans un monde contemporain alternatif, humains, orcs, elfes et fées coexistent depuis le début des temps. Défiant les genres, Bright est un film d'action qui suit deux policiers issus de milieux différents, Ward et Jakoby. Confrontés aux ténèbres lors d'une patrouille nocturne de routine, ils voient leur avenir et leur monde se métamorphoser à jamais.A noter que si le film fonctionne, Netflix sortira une suite, car un épisode 2 est déjà commandé.