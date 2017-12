abonnés PS+

D'autres jeux intégreront ces promotions, notamment le 5 Janvier

Aujourd'huinous annonce après de multiples promotions au cours de ces dernières semaines plus ou moins intéressantes selon les offres vous en conviendrez, les nouvellessur le Playstation Store dès aujourd'hui, pas moins dejeux seront concernés au fil des jours, mais pas que,sont concernés aussi ce qui fait plus dearticles sujets à cette promotion spéciale fin d'année, jusqu'àVoici un échantillon des offres disponible sur le(vérifié par moi même):- Star Wars Battlefront II (- FIFA 18 (- Need for Speed Payback (- Fortnite (- Battlefield 1 Revolution (- The Elder Scrolls V : Skyrim (-SUPERHOT () etpour les, la version VR quant à elle passe à- Resident Evil 7 biohazard (- Persona 5 (- Dragon Ball Xenoverse 2 (- Assassin's Creed Origins (La Deluxe Edition suant à elle passe de- The Evil Within 2 passe à- Nioh- Edition complète- Ark: Survival Evolved passe à- Mass Effect Andromeda passe à- Little Big Planet 3 passe à- Robinson: The Journey VR passe àau lieu de 49,99€MAJ (ça sera plus facile- FFXV Edition Numériqueau lieu de 74,99€ ce pack contient les éléments suivants:・FINAL FANTASY XV・Set de photographie・Décoration « Léviathan de platine » pour la Regalia・Mini bande originale numérique・Thème spécial exclusif de FINAL FANTASY XV pour PS4™・Season PassSeason Pass :・Pack de vacances +・Pack de combat +・Épisode de Gladiolus・Épisode d'Ignis・Épisode de Prompto・Pack d'extension multijoueur « Frères d'armes » (requiert un abonnement PlayStation®Plus)・ Set de cuisinier, lesde Janvierprochain.