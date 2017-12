après nous avoir expliqué l'été dernier que Oceanhorn s'était plus vendu sur Switch que sur toutes les autres consoles réunies

Il n'y pas à dire, les allemands de FDG Entertainment connaisse le bon filon pour nous servir des jeux indépendants de qualité. Après Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas et en attendant Monster Boy and the Cursed Kingdom, les munichois nous ont permis de découvrir cette semaine Blossom Tales: The Sleeping Kingdom sur Nintendo Switch, en exclusivité consoles qui plus est.Et puisque l'éditeur allemand aime les chiffres,, voici qu'on apprend quePour appuyer cet exploit on rappellera juste que le jeu est disponible sur l'eShop depuis... hier.