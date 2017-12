Actu

ce lien

L’info nous vient du site mein-mmo () qui a pu s’entretenir avec le producteur du jeu,et son réalisateur,, le temps d’une interview. Ainsi on apprend que les deux hommes estiment qu’il faudraaux joueurs pour venir à bout de l’histoire de Monster Hunter World, mais une fois l’histoire terminée, les joueurs pourront continuer de chasser des monstres pour améliorer leur équipement. De plus,au travers de mises à jours gratuites et de quêtes évènementielles hebdomadaires.Autre bonne nouvelle, les cartes ont étés pensées pour proposer des environnements qui influenceront le gameplay de différentes manières, offrant ainsi une diversité qui devrait permettre au jeu de proposer une bonne rejouabilité. D’ailleurs, petite anecdote amusante sur la création dees environnements, les développeurs se sont beaucoup inspirés de leur voyage en Australie, et plus particulièrement en Tasmanie, pour créer le monde de Monster Hunter World. Une des créatrices déclarera même avoir beaucoup appris de ce voyage, et que voir la végétations interagir avec son environnement était bien plus efficace que de travailler sur de simples photos.