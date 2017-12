Salut à tous, je me suis pris quelques jeux pour la période des fêtes car j'avais un peu plus de temps libre! Je ne dis pas que je vais tous les finir mais j'ai envie de passer du bon temps avec cette merveilleuse console!Je me suis pris :(Bon zelda-like)(vraiment sympa comme concept)Enter The Gungeon (Une turie!)Tiny Metal (Pas encore jouer)(Un petit "Run Game" qui me fait parfois rager(Shantae 2ième DLC)Sinon voilà, je crois que j'en ai pas mal à faireCette console est vraiment une turie!!! Il n'y a pas une journée ou je n'y joue pas. J'ai 36 jeux O_O