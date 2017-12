Voici une Information autour de la Ps4 :L'année 2017 a été très riche, avec la sortie de nombreux gros jeux d'éditeur tiers, comme Nier Automata ou Persona 5, et de jeux Sony, comme Unchrtaed : The Lost Legacy ou Horizon Zero Dawn , entre autres. Sony XDev Europe, qui travaille actuellement sur les jeux Detroit : Become Human, The Inpatient, WipEout Omega Collection VR ou MediEvil Remastered, déclare que si vous pensiez que 2017 était une bonne année, attendez de voir ce qu'il vous attend en 2018...Source : http://www.pushsquare.com/news/2017/12/sony_wait_till_you_see_what_we_have_in_2018