On a donc de disponibles ces voitures :Mazda — RX-7 Spirit R Type A (FD)Nissan — Skyline GT-R V・spec II (R32)Nissan — Skyline GT-R V・spec II Nür (R34)Ford — F-150 SVT RaptorLamborghini — Countach LP400Ferrari — F40Ferrari — Enzo FerrariKTM — X-BOW RSuzuki — Swift SportVolkswagen — Samba Bus Type 2 (T1)Chris Holstrom Concepts — 1967 Chevy NovaChevrolet — Corvette Stingray Convertible (C3)Deux circuits:Kyoto Driving Park YamagawaKyoto Driving Park Miyabi.Le mode carrière, comme les anciens GT.Un nouveau groupe "Salutations de la saison" a été ajouté à l'écran principal. De nouvelles scènes de photos sont incluses dans le groupe.Nous avons ajouté les "Lewis Hamilton Reference Laps # 1 - Nürburgring" à la section "Lewis Hamilton" de Brand Central;Une section de musée a été ajoutée à Chevrolet.Des scènes d'images spéciales ont été ajoutées à Bugatti.Dans le Championnat FIA en mode Sport, une course des «Top 24 Superstars» aura lieu en finale de chaque saison. Ce sera une course unique dans le tour final, où un seul groupe sera jumelé parmi les meilleurs pilotes. Dans cette course, vous gagnerez plus de points qu'une course standard.Ajout d'une nouvelle section [Paramètres] sous [Paramètres d'événement] -> [Paramètres de régulation].Le contrôle de la traction tout en tournant a été ajusté pour permettre un virage plus doux.La sensibilité de la direction du capteur de mouvement DUALSHOCK®4 a été ajustée de sorte que la direction nécessite moins de rotation.Il est maintenant possible de régler l'accélérateur et les freins dans les affectations de boutons des manettes et de direction. Les paramètres peuvent être modifiés à partir de [Options] -> [Contrôleur];Correction d'un problème où le fonctionnement du stick gauche / droit sur le contrôleur de direction T-GT était affecté par les paramètres d'affectation du contrôleur sans fil.Les bruits de crissement de pneus ont été ajustés;L'équilibre sonore de la Chevrolet Chaparral 2X Vision Gran Turismo de Chaparral a été ajusté.Le support de la langue thaï a été ajouté à la version asiatique.Autres améliorations et ajustementsDiverses autres questions ont été abordées.Maj de 2,7 giga.