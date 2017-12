Le teaser pour Stargate Origins est enfin disponible et perso ça peut être pas mal.OK, le gros défaut, chaque épisode sera diffusé sur internet et uniquement 10 épisodes pour le moment. J'espère qu'une nouvelle série verra le jour dans les prochaines années, car cette licence est juste dingue.MGM diffusera donc sa "série" sur Stargate Command une plate-forme de SVOD où l'on retrouvera toutes les séries Stargate.Dans Stargate Origins, on suit les origines de la découverte de la porte des étoiles, aux côtés d'une jeune Catherine Langford, incarnée par Ellie Gall. La scientifique utilisera ses connaissances pour éviter à la Terre de sombrer dans le chaos.La série débarquera sur Terre le 15 Février 2018

posted the 12/22/2017 at 12:24 AM by leblogdeshacka