Voici mon Avis sur la Beta du jeu Monster Hunter World :Tout d'abord, je précise que j'y ai joué sur la première Ps4, et non sur Ps4 Slim ou Ps4 Pro.Graphiquement, le jeu est vraiment très joli. Les environnements sont détaillés et soignés, et le rendu des monstres et de l'équipement des chasseurs sont vraiment impressionnants. J'aime assez également le fait que les dégâts infligés aux proies s'affichent à l'écran.Seuls bémol, je trouve que la cape n'apporte pas grand chose. Les lucioles ne sont pas non plus très utiles et le jeu est vraiment trop facile, surement du à l'équipement et au fait qu'il fallait que ça soit accessible aux plus grand nombre. J'espère que ce dernier détail sera modifié dans le jeu final.Sinon, le reste, c'est parfait. Le gameplay est vraiment nerveux et l'ensemble répond parfaitement. La caméra répond également très bien. Je n'ai aussi rencontré aucun bug. Même si cependant, j'ai eu quelque soucis parfois à me connecté en ligne. Les zones sont aussi assez vastes.Les wyvernes ont vraiment un comportement plus naturel, ce qui rend la chasse encore plus palpitante. Chose qui est d'ailleurs renforcé par la traque à l'aide des lucioles, même si j'accroche pas trop à ce système. Le fait de voir deux wyvernes s'attaquer ajoute un petit côté plus naturel, et assez sauvage. L’accès aux objets durant les combats est aussi assez instinctif je trouve.Enfin bref, je suis convaincu, alors que j'étais assez sceptique avant concernant la tournure que prenait la Saga avec cet Opus. Vivement le le 26 janvier 2018 que j'aille acheter ma version Collector sur Xbox One.Pour rappel, la beta ouverte à tous sera disponible à partir de demain, également uniquement sur Ps4...Source : member15179.html