Vicious Attack Llama Apocalyse (ou VALA), du développeur indépendant Roguecode, est prévu sur Xbox One et PC/Steam. Il trouve aujourd'hui sa date de sortie via la page Youtube Xbox, partagée grâce à un second trailer : Le 26 février 2018Sous ce nom a peu tordu se cache un "Rogue-like-lite" (terme repris de son trailer), jouable en coopération jusqu'à 4 en local ou en ligne. Les joueurs contrôleront chacun un robot armé jusqu'aux dents face à une horde de llamas sanguinaires prêts à réduire l'humanité à néant.Encore un jeu que la Peta va adorerTrailer d'annonce :Second trailer :