En commémoration du 30ème anniversaire de sa première diffusion au Japon, le film Moonwalker de Michael Jackson sera diffusé dans deux salles Zepp le 15 janvier 2018 au pays du soleil-levant.Tokyo et Osaka pourront ainsi proposer aux fans du Roi de la Pop une nouvelle expérience avec cette diffusion dans des salles qui selon leurs caractéristiques proposent une pression acoustique dynamique et un volume important

posted the 12/21/2017 at 08:46 PM by amassous