Voici une Information autour du jeu Horizon Zero Dawn :Sony offre par mail le DLC The Frozen Wilds sorti récemment et présent également dans le jeu Horizon Zero Dawn - Complete Edition. Il faut cependant utiliser le code avant le 26 décembre prochain. Reste plus qu’à vérifier si vous avez reçu le code dans votre boite mail…Source : https://www.resetera.com/threads/sony-is-giving-away-horizon-zero-dawn-the-frozen-wilds-dlc-for-free-via-email.12176/