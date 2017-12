Minikeums







Un article afin de saupoudré ce débat qui fait rage depuis la sortie de Star Wars VIII :? avec le retour à la TV dessur France 4Pour ceux qui était trop vieux ou trop jeune, Les Minikeums, c'était cette récréation ludique et parodie de notre vie à travers des marionnettes à la gueule botoxé façon Bogdanov passant le matin et à l'heure du goûter sur France 3.Rappel nostalgiquePour la nouvelle génération de téléspectateurs, les producteurs ont fait le choix de prendre des "personnalités" récentes afin de les appâter.Ainsi on a droit à Keva (Alias Kev Adams), Normy (Norman le Youtubeur), Pog (dit Pogba), Riha (Rihanna pour ceux qui n'aurait pas deviner) et enfin LouLou (qui je présume est Louane) en plus de la mascotte bleu du groupe Hirsute.Avis perso, je trouve cela pas mal malgré que je ne sois pas forcément fan des stars choisit, cela apporte un vent de fraîcheur pour les écoliers qui n'ont pas connu Coco, Zaza ou M'sé à notre époque.Cela fou une baffe nostalgique, faut l'avouer, et on sent qu'il y a eu une réelle volonté de garder au mieux l'ADN de ce show bien que ça manque des mythiques parodies que j'aimais beaucoup.Voici quelques extraits pour vous faire votre propre avis