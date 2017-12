Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils...je souhaite amener ma Super NES Classic dans les soirées de Noel qui approche et je souhaite me procurer un adapteur HDMI à RCA comme l'une des TV sur lequel je vais brancher la console est une ancienne Sony cathodique sans port HDMI. J'ai regardé sur Amazon et je suis tombé sur ça : https://www.amazon.ca/GoodTony-1080P-Audio-Transmit-Adapter/dp/B00UYZT0LG/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1513821059&sr=1-1&keywords=adapter+hdmi+to+rca+cord Quand pensez-vous ? Merci de votre aide, Joyeuses Fêtes !!!

posted the 12/21/2017 at 01:54 AM by begood250