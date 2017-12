J'ai reçu a peine hier et testé plus 3h de jeu.pour l'instant c'est un bref avisLe Gameplay est bon comme avec Xenoblade 1 et X que j'ai adoré aussi.L'histoire et l'humour du jeu, c'est vrai, c'est très clicher sortie d’un anime pour Otaku ( les derniers Tales of c'est peu le même genre d'humour^^), bon je verrai après 20h si j'arriverai a tenir.Ensuite les Graphismes, c'est techniquement raté!J'ai bien l'impression que les développeurs ont utiliser le "Filtrage trillinéaire ou anisotropic" a basse resolution pour ça tourne "correctement" mais pas "visuellement, donc l'affichage est très flou et pixeliser.En gros le jeu est trop puissant pour la switch...C'est dommage parce que le jeu doit être très beau sans ce filtrage mal gérer.Voila quelque capture d'écran en mode portableUP:Une petite vidéo intéressante