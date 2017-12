L.A Noire : The VR Case Files réussit à nous faire toucher du doigt ce que peut donner un véritable jeu en réalité virtuelle

Les plus

Les moins

Avec une durée de vie très honnête qui dépend en grande partie du fait d'avoir déjà joué à L.A. Noire ou pas, The VR Case Files devrait pouvoir vous offrir environ 8 heures de jeu, ce qui n'est pas du vol au vu de son prix abordable. Très bien optimisé sur PC (au point de pouvoir y jouer avec une configuration inférieure au minimum recommandé), à condition d'être équipé d'un GPU NVIDIA (80% du marché), le jeu dispose de nombreux arguments pour séduire les adeptes de la réalité virtuelle. Avec trois modes de déplacement, une conduite aux petits oignons et un système d'enquête ultra immersif, on aurait même été prêts à payer plus cher pour pouvoir profiter de plus de cas sur lesquels enquêter. Le seul écueil reste dû au fait que le joueur finira invariablement bloqué s'il rate un indice clé, et que la seule solution sera souvent de recommencer toute l'enquête. Malgré ça, on doit dire que l'on avait pas pris autant de plaisir en VR depuis un bon moment., laissant loin derrière lui les "expériences" qui ont pullulé ces dernières années. Chapeau les gars !L'immersion de folieLa voiture, sa conduite et tous les accessoiresLe Motionscan encore plus impressionnant en réalité virtuelleLe prix (30€ sur Steam)Le corps de Phelps intégralement modéliséLe besoin de recommencer l'enquête à zéro lorsque l'on rate un indice cléOn aurait aimé plus d'enquêtes en réalité virtuelle