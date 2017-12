Déjà, je préviens que je poste ceci pour donner mon avis, et en avoir, et non pour faire un énième débat comme j'ai déjà pu en voir.



J'ai donc acheté zelda à sa sortie, j'ai pas mal suivit l'arrivée de mario et je n'ai pris que mon deuxième jeu récemment (xeno).



Je suis assez tard pour donner mon avis par rapport à plein de monde. J'ai joué à zelda environ 50h00, et après la hype de base, je ne trouve pas ce jeu si fou que ça finalement.

C'est un monde ouvert certes, mais pour moi, c'est un jeu vide. A part trouver du koguru, et chercher les donjons (si on peux appeler ça comme ça), il n'y a rien à faire dans ce jeu.

Il y a : des quêtes annexes assez peut nombreuses, 4 donjons principal, et un bosse. Et à la limite, la plus grosse quête secondaire, retrouver les souvenirs.

Je trouve quand même (je préfère le répéter, c'est pas une constatation mais un avis), qu'il est largement moins intéressant qu'un zelda 64, et je me demande même comment on peut le placer devant.



Ensuite, super mario odyssey. Celui-là je n'y ai pas joué, mais après ma phase de hype, et les infos arrivant, je m'y suis vite désintéressé (alors que j'ai finit 64 et sunshine).

Premier point négatif (là, c'est vraiment très perso), juste le faite qu'il n'y ait plus de vies, ça me fais chier (et je ne compare pas au récents ou t'a 10 vies par niveau (façon de parler)).

Et pareil que zelda. T'enlève les 1000 lunes, t'a plus rien à faire dans ce jeu. Ça divise la vie du jeu par 2-3. Et pourtant, les anciens mario et zelda tu avais que quoi faire sans devoir ajouter du faux contenu.



Et ensuite, pour finir, un jeu qui a eu moins de hype, et qui pour moi est largement plus intéressant, c'est Xenoblade. Il est effectivement en moins bonne définition, il y a effectivement des quêtes secondaires basiques (comme 90% des jeux avec quêtes secondaires en général).



Mais pour moi, ce jeu a été largement plus bossé que les deux autres (je ne dis pas que les autres ne l'ont pas été quand tu vois genre 5-6 ans de développement pour zelda), et il aurais mérité un succès largement meilleurs que les deux autres.



Bref, tout ça pour dire que je ne comprends pas le succès des deux premiers, même s'il ne sont pas si mauvais en soit, mais pour moi moins bon que les anciens. Alors que xenoblade est largement derrière les deux autres, et quand on critique les quêtes secondaires, j'ai envie de dire : On en parle des koguru et des lunes qui font 50% du jeu au moins à eux seuls ?