Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :IGN a revelé son GOTY de cette année et le titre revient au jeu déjà multi-récompensé The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Plus rien ne semble arrêter le jeu commercialisé à la sortie de la Nintendo Switch début mars de cette année, et le dernier grand jeu de la WiiU...Source : http://ca.ign.com/videos/2017/12/20/igns-game-of-the-year-2017