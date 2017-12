Actu

« Bonjour les amis! Nous sommes sous le choc, et à notre grand étonnement, nous pouvons annoncer que Cuphead s’est maintenant vendu à plus de 2 millions d’exemplaires toutes plateformes confondues. Même dans nos rêves les plus fous, nous n’aurions jamais pensé que nos petits personnages loufoques seraient accueillis par autant de fans du monde entier et nous sommes toujours plein d’humilités devant votre soutien. »

C’est sur le site officiel du studio MDHR qu’on apprend la bonne nouvelle: Cuphead vient de dépasser les 2 millions de ventes, ceci en combinant les versions PC et Xbox One. L’occasion pour les développeurs d’exprimer leur joie et leur reconnaissance envers les fans:Une très bonne nouvelle pour les développeurs de ce fantastique jeu, et on espère que ce succès les motivera à continuer de nous faire rêver avec leurs prochains jeux.