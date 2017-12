Dans un futur proche, le monde est en proie à de nombreux soucis : crise énergétique, désastre causé par le changement climatique, famine, pauvreté, guerre, etc. Dans ce monde chaotique, l'Oasis est un système mondial de réalité virtuelle dont toute l'humanité se sert, offre un véritable monde parallèle et un exutoire à la population.



Avant sa mort, James Halliday, créateur de l'Oasis et l'un des hommes les plus riches au monde, décide de léguer toute sa fortune à celui qui réussira à trouver les 3 clefs cachées dans le monde virtuel. Le livre suit l'histoire de Wade, un jeune homme de 17 ans, dans ses aventures pour trouver ce trésor.

Mamma Mia, je crois que je suis en train de tomber amoureux de ce film tellement c'est bardé de références et de clins d'œil sur un thème que j'apprécie énormément : la pop-culture ! J'ai jamais été autant hypé pour un film de Spielberg de ma vie !Sérieusement, quelle putain de génie ce Spielberg, il a réussi à réunir les Battletoads, Tracer d'Overwatch, les personnages de Street Fighter, Lara Croft, le Géant de Fer, la bike d'Akira, Gundam, et même Chucky dans un même film qui a l'air bien bordélique et bien foutuÉvidemment, incorporer des easter eggs partout ne fait pas tout, mais visuellement ça a l'air vraiment impressionnant, l'histoire s'annonce prometteur ( pour rappel, le film est en réalité basé sur le livre du même nom sorti en 2011 ) l'action s'annonce juste hallucinant !Le sypnosis de Ready Player One ça donne ça :Prévu pour sortir chez nous le 28 Mars 2018. On sait à quoi on peut s'attendre du maître incontesté du cinéma du 7ème art. Quand même, ce n'est pas Spielberg pour rien !Et vous attendez vous avec terrible impatience ce film ? Quels sont vos plus gros fantasmes personnels concernant d'éventuelles autres easter eggs ? N'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires, ce film c'est du sérieux quand même !