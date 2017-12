Hey ! J'étais en train de me demander combien gagne concrètement un joeur pro Overwatch, et bien sachez que c'est plutôt interessant ! S'il n'y a aucune équipe française dans l'Overwatch League, sachez que le salaire versé minimum imposé par blizzard est de 3575€ par mois ! Pas trop mal nonDu coup, j'en ai profité pour rédiger un article sur ce qu'est l'Overwatch League pour les plus téméraires d'entre vous...Vivement que l'on ait une équipe ( sponsorisée par les Quatari) de Paris ou de Marseille d'Overwatch ! Ca serait vraiment une belle évolution de l'eSport !