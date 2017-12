Voici une Information autour du jeu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy :Activision précise que le jeu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy est maintenant le jeu Remastered le plus vendu sur Ps4. Sorti en juin dernier et développé par le Studio Vicarious Visions, le jeu continu de très bien se vendre, comme par exemple aux USA, où le jeu est depuis sa sortie dans le Top 10 des jeux les plus vendu sur Ps4…Source : https://www.resetera.com/threads/crash-bandicoot-n-sane-trilogy-is-the-best-selling-remastered-collection-in-ps4-history.11948/