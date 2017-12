IG mag numéro spécial Resident Evil

- Salutation, je viens de recevoir mon précieux et quelle belle surprise., une véritable tuerie, plus de 260 pages sur cette saga qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. qui retrace la saga du tout premier épisode au 6. en passant par les compilations, remakes, spin off et autres projets avorté comme le 1.5.- Mais aussi, la chronologie de la série de 1918 a 2013 Capcom a vraiment construit, unecomplexe et très intéressante.- Le Mag détails aussi les personnages, les groupes ( (umbrella etc ...) les virus, les créatures et même les lieux.- Un top 10 des scènes cultes de la saga, le portraits de ces créateurs, Mikami, Kamiya, Kobayashi,Takeuchi.- Et pour finir des romans, film cg, comics, mangas.- A tout fans qui ce respecte, vous ne pouvez passé a coté d'une telle