On ressort avec une année 2017, qui a vu le retour de Nintendo sur le devant de la scène.Un Sony qui continue sur son rythme de croisière.Un Microsoft qui essaye de redorer son image avec la One X.Vous pensez que ça va évoluer comment en 2018?- Nintendo va surement continuer sur sa lancer, surtout si Pokémon sort en 2018, et ils peuvent très bien sortir un Animal Crossing SSB...possible qu'ils atomisent la concurrence niveau vente (surtout Pokémon), Sony y compris.- Sony avec ses first party et second par, plus l'ensemble des gros jeux tiers devrait également cartonner.- Microsoft à l'air de remonter la pente, on va voir si ça continue en 2018, et j'imagine qu'ils ont gardé des cartouches pour l'E3.Une très belle année 2018 en perspective. Et une année déterminante pour savoir si Sony doit sortir sa PS5 plus tôt ou encore attendre.