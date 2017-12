Yo les players, J'écoute le podcast de "LaCazRetro" de 2h pour ma culture mais le jeu, purée, il donne envie. Le jeu me bloque sur le simple fait de ne pas avoir fait le premier (je n'aime pas trop arriver en cours de route !). Les chroniqueurs sont assez objectifs et donnent des avis plutot différents. Le jeu a l'air complètement ouf par son gameplay... je vous apprends sûrement rien mais c'est tentant ! Les jeux completement originaux voire révolutionnaires m'attirent particulièrement. A noter que sur Steam, Half Life 2 a eu un patch sorti en 2015 améliorant les graphismes du jeu (si c'est pas un appel du pied ça...) Encore un jeu à rajouter à ma grosse liste ?!

Like

Who likes this ?

posted the 12/20/2017 at 02:43 PM by kevisiano