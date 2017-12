Je partage mon petit avis sur les DLC Not a Hero et End of Zoe de Resident evil 7 et il n'y aura malheureusement pas grand chose à dire, la faute à qui? Eh bien à Capcom.Les DLC sont extrêmement courts et les nouveautés sont bien rares...Franchement le report de plusieurs longs mois pour le DLC Not a Hero est juste incompréhensible. Chris se joue comme Ethan, les deux ou trois options du casque de Chris sont pas si incroyables et le bestiaire est identique à la campagne de base (encore ces monstres noirs...).Pour moi les Smokers (pseudo nouveaux monstres de ce DLC) sont justes une variante de différents monstres de la campagne d'Ethan...Pour les deux combats de boss, ils sont justes excellents car ce sont tout simplement de véritable combat de boss made in Resident evil (courir autour d'un obstacle et tirer quand on le peut) et sa marche toujours aussi bien et ça, depuis plus de 20 ans maintenant.Pour les révélations sur Lucas, Chris et le commando (j'évite de spoil), elles sont hélas nulles à chier...Une catastrophe pure, heureusement que le rythme de l'aventure, la mise en scène, la sauce resident (gestion d'inventaire, combat, exploration) et la VR sont toujours au top du top (mention spéciale au casque de Chris sur sa tête, on a carrément la sensation de l'avoir sur notre tête étant donné qu'on a un casque VR sur la tête nous aussi et c'est juste magique).Mais on attendait tellement plus de ce DLC, c'est vraiment dommage...Pour le End of Zoe, c'est le même constat, c'est beaucoup trop court, que 2H de jeu pour voir les crédits de fin et les nouveautés ne sont pas incroyables pour un sou, entre la possibilité de combattre au poing, de kill des monstres en mode furtif ou d'utiliser des lances, ça fait très gadget quand même, d'autant plus qu'ici le DLC coûte 10 patates sur le store!Après comme toujours l’histoire tragique de Joe Baker est tellement bien rythmée que l'on part jusqu’à la fin sans même s'en rendre compte, avec de la survie, un Nemesis des marais et des combats aux poings de folie, forcément la lassitude n'existe même plus, même si la peur a été remplacé par l'action.Mention spéciale au prologue en VR qui est juste une méga baffe, j'ai carrément eu la sensation de porter une jeune femme en détresse et de fuir une maison en flammes, niveau sensation et immersion, RE 7 a des années d'avance sur toute l'industrie à ce niveau en VR et ça promet du très lourd pour un RE 8 !Conclusion, des DLC efficace donc qui mettront tout le monde d'accord (fans et nouveaux venus) mais clairement pas indispensable.En tout cas, j'ai enfin dépoussiéré mon PS VR et c'était toujours aussi chouette cette peur et cette convivialité (amis et familles) autour d'un jeu.J'ai donc passé un très bon moment malgré certaines déceptions. En tout cas l'expérience RE 7 est enfin terminée et il mérite vraiment d’être le meilleur jeu VR et le meilleur survival horror de la gen, du moins pour l'instant.Ce jeu a été une révolution en VR pour moi et j'ai ressenti la même baffe que sur la Playstation 1 avec le tout premier Resident Evil.Vivement le divin Resident Evil 2 Remake en 2019, et si vous avez toujours pas fait Resident Evil 7 vous pouvez foncer les yeux fermés sur la Gold Edition à 35 euros avec ou sans VR.Parole d'un survivant de la famille Baker