Je suis sur SNES MiniJ’ai un gros bug je serre, j’arrive devant le dragon( mon 1er perso est Duran)Y’a une cinematique avec une tortue qui rentre dans une ville, et!Ecran noirJe refait et cela se relance en boucle y’a un moyen de contrer ca???Jsuis degouter j’ai xp niveaux 60 impossible de le combattre!!!Dites moi que y’a une manip , jvais pas recommencer le jeux ca c’est sur.

posted the 12/20/2017 at 12:42 PM by amassous