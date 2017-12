Spoiler :



Le cliché du jap qui chiale comme s'il avait perdu sa mère pour la mort de Vandham rencontré même pas 1h (allez 1 jour dans le jeu) avant, ça fait pitié. Le scénario tient sur du papier cul, va à Elysium avec une bonasse pour otaks qui a sauvé le monde y'a 500 ans. Les voix sont clichés au possible en jap. Pyra est là juste pour servir Rex dans tous les sens du terme, la fille cliché qui s'occupe de toi et qui bien sûr veut absolument te plaire (la meuf est censée avoir un background de 500 ans voire plus, et elle a des souvenirs contrairement aux autres blades, mais elle kiffe un gamin de 14 ans ? Bordel les japs.

Bon j'avais demandé un avis sur le site après avoir quelques doutes sur la suite du jeu.Après avoir joué encore quelques heures, je pense être en mesure de donner un avis concret. J'en suis au chapitre 4 sur le continent désertique après 20h de jeu.C'est insupportable tous les clichés qu'on se mange à chaque cinématique... Apparemment j'étais censé avoir vraiment envie de continuer après la fin du chapitre 3 mais franchement :/On a l'impression que les persos féminins sont justes là pour bercer les otaks fragiles dans leur monde, bien les caresser dans le sens du poil. Sérieux je compte plus les fois où je grince des dents devant tant de niaiserie typiquement shonen et de fan service. Le MOE est juste insupportable dans ce jeu.pouvait pas avoir l'air plus débile avec toutes ses manie (je bouge les bras comme une mongole parce que c'est censé être cuuute pour les otaks en manque).qui passe son temps à foutre ses mains sur sa poitrine, en plus des gros plans (sérieux, aucune honte...). Finalement la moins relou c'est Nia. C'est sûrement le personnage que j'aime le plus pour le moment, malgré ses oreilles de chat -_-Putain déjà que j'aimais moyen certaines scènes dans le Xeno X, mais alors là c'est juste immonde...Heureusement que les 2 blades que j'ai récupéré du scénario principal sont stylées, parce que celles que j'ai obtenu jusqu'ici sont minables niveau Chara design sans parler des voix d'enfant de 6 ans (je suis sûr que j'aurais abandonné le jeu avant d'avoir Perceval... bordel).J'en suis au continent désertique et les Nopons me sortent [encore plus] par les yeux...Surtout qu'ici contrairement à Xeno X y'a pas la carotte du Skell qui te donne envie d'avancer, la seule carotte c'est ce système de gashapon de Blade moisi. Le perso se déplace trop lentement pour la map, et la map est trop petite comparée à Xeno X. Ça peut paraître contradictoire mais se déplacer dans Xeno 2 n'est pas fun, comme dans le premier sur Wii d'ailleurs. Et quand on a vécu Xeno X et ses sauts lunaires et la course à pied, puis les Skells puis le vol en Skells, ben ça fait clairement retour en arrière et l'ennui arrive très vite, si bien qu'on passe son temps à se téléporter.Tu sens les dévs qui ont pas pris le temps de faire des quêtes annexes valables pour l'obtention des blades rares annexes ou qui ont compris plus tard dans le développement que s'ils faisaient des blades rares à obtenir par quêtes annexes, plus personnes utiliseraient les blades normales. Le pire c'est qu'elles deviennent quand même useless dès qu'on a une blade rare (à part éventuellement pour les compétences de terrain).Quoi de pire d'ailleurs d'aller à un endroit de la map et de se rendre compte qu'on ne peut rien faire car on a pas la compétence. Et puis se rendre qu'il faut parler à 20 putains de nopons pour augmenter cette compétence, ou encore foutre des instruments dans une sacoche. Non mais osef !sont inutiles, les mêmes marchands copiés collés un peu partout. Seuls quelques coffres dispersés ici et là donnent envie de les explorer. Et aucun intérieurs quoi.Comme à son habitude, on retrouve l'importance du positionnement des persos face à l'adversaire.Le système de combos est plutôt cool et on sent moins la longueur des combats une fois qu'on obtient la possibilité d'avoir 3 blades en même temps, permettant d'en changer et d'obtenir les enchaînements déséquilibre/chute/commotion. On se retrouve du coup beaucoup moins souvent à grinder les Arts pour remplir la jauge de Super Arts puisque les Arts des blades en retrait se remplissent automatiquement et sont dispo quand on switch [huhu]., sérieux les QTE de merde qui gâche complètement la vue on s'en passerai. On ne voit même pas les attaques des Blades au final, même lors des gros plans pour une level 4 ou l'attaque de groupe, c'est débile au possible. Imaginez les Limit break ou les invocations deavec desqui prennent la moitié de l'écran pendant toute la cinématiqueNéanmoins, ça a beau être dynamique tout ça, c'est pas non plus aussi engageant qu'un. J'en conviens ce n'est pas le même genre, mais je suis de plus en plus hermétique au tour à tour ou système auto. Je peux les supporter voire les trouver plutôt bons comme ici, mais ce n'est décidément pas un facteur d'achat ou quelque chose qui me donne particulièrement envie, sauf lors de boss ou ce genre de systèmes trouvent leur intérêt alors qu'ils sont redondants lors de l'exploration.est pour l'instant inexploitée, à voir si ça se développe mais j'en doute.est pas si mauvaise, on sent la baisse de réso en effet, mais ça ne me dérange pas plus que ça. D'après certains ce serait la catastrophe mais dans l'ensemble je trouve ça joli.Les musiques sont pas mal mais pas transcendantes non plus, du moins pour le moment. Et les musiques larmoyantes à base de violon et piano pour les scènes "touchantes" (lol), ça fait forcé, un gros manque de justesse de ce côté pour moi. Sinon celles des maps sont satisfaisantes.Je ne suis pas sûr de continuer à présent. Je suis dégoûté de Monolith Soft qui ne se cache plus de cibler les otaks en manque. Seuls les environnements rattrapent le coup, bien que le level design ne soit pas extraordinaire comme celui de Xeno X.