Actu

« Bien que les spéculations aient été correctes depuis le début, aujourd’hui, nous sommes heureux de commencer à parler plus de détails des versions consoles Xbox One et Playstation qui ont été confirmées »

ce lien

Un patch vient d'arriver pouraffin d'optimiser ce dernier pour la Xbox One X. Au menu, une résolution 4K native, ainsi que de meilleurs textures, ombres et framerate. L'occasion de montrer tout ça au travers d'un trailer qui, cerise sur le gâteau, nous tease la suite.La seconde news est donc l’arrivée, en 2018, desur consoles. Le jeu arrivera en effet d’abord sur PC (premier trimestre 201, puis sur PS4 et Xbox One.s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet.Cette suite, toujours jouable en co-op à 4, devrait être sous le signe du « toujours plus », avec un jeu plus gore, plus violent avec de nouveaux ennemis, de nouveaux lieux, de nouvelles classes, une nouvelle faction (le Chaos) et même des fonctionnalités introduites par des serveurs dédiés.