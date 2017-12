Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Famitsu précise tout d'abord que le jeu Super Mario Odyssey rejoint le club des million-sellers au Japon, sans compter les ventes sur l'eShop. De plus, malgré les ruptures de stocks, la Nintendo Switch s'est vendue au total à 2 988 399 d'exemplaires. Ce qui signifie que la semaine dernière, Nintendo a écoulé 230 000 consoles. La WiiU et ses 3.3 millions risque d'être dépassée avant la fin de l'année...Source : https://gematsu.com/2017/12/super-mario-odyssey-sales-top-one-million-japan-switch-tops-2-98-million/

posted the 12/20/2017 at 07:17 AM by link49