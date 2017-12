Salut les copains,L'heure est grave, cela fait maintenant plusieurs mois que je n'ai pas fait de concours et il est temps d'y remédier. Pour cela, je vous propose un petit concours avec non pas un gagnant mais trois.Les lots a gagner pour ce nouveau concours sont:Un Amiibo Zelda 30thUn pack de 3 Amiibo Super Mario OdysseyEt enfin le meilleur pour la fin, une Super NES MiniPour participer, il suffit juste de mettre un j'aime sur mon profil et sur l'article ainsi qu'un petit com'.Fin du concours samedi (car je taf pas samedi)N'oubliez pas que si vous commandez en passant par les liens, je pourrai refaire un autre concours