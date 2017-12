Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Gameblog vient de désigner le Jeu de l'année 2017. La récompense revient au jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild, qui a d'ailleurs raflé le plus de récompenses durant l’événement. Une de plus donc...Source : http://www.gameblog.fr/news/72513-gameblog-awards-2017-suivez-nous-en-live-demain-des-20h15