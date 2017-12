Après quelques semaines d'attente, le fameux temple dédié àest désormais explorable dansPour ceux qui ont envie de découvrir une quête originale et obtenir des objets liés au jeu de, il suffit simplement d'ouvrir la carte et trouver un repère en vert intitulé, menant à une quête de niveau 23. Un certain personnage devous y attend...Je ne mettrai pas les images des récompenses pour éviter de gâcher la surprise à certains mais ceux qui désirent voir malgré tout, ça se passe juste en dessous :Bien sympathique de la part d'et de