Toujours prévu pour un vague 2018, le dernier projet de l'équipe qui a réalisé Bravely Default ainsi que sa suite sur 3DS, Project Octopath Traveler voit sa bande son se terminer. C'est sur son compte youtube que son éditeur, Square Enix nous l'a annoncé hier à travers une petite vidéo contenant quelques (nouveaux ?) extraits. Rappelons, pour ceux qui seraient passer à côté qu'une version d'essai est disponible sur l'Eshop de la nintendo switch. Le titre de 2018 que j'attends le plus pour ma part !

posted the 12/19/2017 at 07:30 PM by k1fry