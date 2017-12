Actu

Certains craignent que ça arrive, d'autres n'attendent que ça, il semblerait que la compatibilité avec le clavier et la souris soit sur le point d'être annoncé sur Xbox One.



Si cette rumeur se confirme, cela pose la question de l'équité entre les joueurs, car on peut aisément imaginer que les joueurs équipés du combo clavier/souris auront un avantage en terme de réactivité et de précision sur les joueurs au pad, d'un autre côté, ça équilibrerait les choses pour les jeux cross plateforme avec les gamers PC. Enfin on peut imaginer que si une telle chose arrive, alors l'annonce de Age of Empire 4 sur Xbox One n'aurait plus de raisons de ne pas se faire. Du coup, bonne ou mauvaise nouvelle? Difficile de trancher.