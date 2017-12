En effet, Titan Comics a annoncé qu'ils avaient prévu une version "papier" de la licence et qu'elle serait disponible aux alentours de la sortie du jeu vers mars 2018.Au même titre que le jeu de Rare, il sera question de pirates et de trésor et même plus précisément de 2 bandes de pirates qui s'affronteront pour un trésor. Il faudra pour le moment se contenter uniquement de cette info là en attendant d'en savoir plus sur cette version BD de Sea of Thieves.Le jeu sort Le 20 mars 2018