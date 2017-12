Voici une Information autour du jeu Dragon Ball FighterZ :La fiche du jeu sur le Xbox Market a été mis à jour et on peut voir que le jeu pèsera environ 4.96GB. Le jeu profita également de la puissance de la Xbox One X avec entre autres une meilleure résolution, la version Xbox One étant en 1080p/60fps. Pour rappel, le jeu sortira la 26 janvier prochain...Source : http://articles.gamerheadquarters.com/article1045dragonballfighterzinstallsize.html