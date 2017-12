C’est aujourd’hui que l’on apprend que Mob Psycho 100, le shônen manga de One, se terminera vendredi sur l’application Mangaone.Au Japon, le manga compte quinze volume relié et devrait donc se terminer avec son seizième. Par ailleurs, le tirage total des quatorze premiers opus est de 1,7 millions d’exemplaires. Enfin, le manga fût adapté en une série anime de 12 épisodes l’an dernier et va avoir droit à une série live en janvier.En France, le manga est disponible aux éditions Kurokawa. Quant à l’anime, il est disponible sur le site de Crunchyroll.perso pas tres fan de mob l'anime etait cool mais ca veut surtout dire que l'auteur sera a 100% sur one punch man apres ca !sinon petit hs, découverte musical :