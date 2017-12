Le studio italien Trinity nous offre un super beat´em up où l'on pourra retrouver no deux castagneurs préférer à travers différente étape une sorte de final fight des années 80. Cerise sur le gateau on pourra distribuer des baffes avec une ost issu de divers films de notre duo préféré



Pour l'instant il est déjà disponible sur steam pour 19 euros. ATTENTION ce n'est pas encore tout à faite la version final.