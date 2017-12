Warzone 2100

Voici un petit rappel du synopsis du jeu



En 2050, l'alliance de l'OTAN s'écroule en raison des nationalismes résurgents et des troubles militaires en Europe. 15 ans plus tard, les guerres civiles qui éclatent en Europe de l'Est et en Asie conduisent aux premiers attentats terroristes impliquant des engins nucléaires.



En 2077, la Mongolie attaque la Chine et s'allie avec la Corée. Les liaisons synaptiques se développent en ce même moment. La NASDA (North American Strategic Defence Agency) est fondée en 2080 dans le but de protéger l'Amérique du Nord contre toute attaque nucléaire. La liaison synaptique est mise au point et brevetée. Première recherche sur les Cyborgs.



Le réseau de la NASDA devient opérationnel l'année suivante. En 2085, lors de tests de routine, la NASDA échappe à tout contrôle et lance des attaques nucléaires contre toutes les grandes villes du monde. Ces dernières effectuent des frappes nucléaires de rétorsion. La NASDA ne parvient pas à arrêter les missiles nucléaires. C'est le début de l'hiver nucléaire. Des milliards d'hommes sont victimes de la peste ou de la famine. C'est la fin d'une civilisation. En raison des nombreuses ondes électromagnétiques, le système de la NASDA ne répond plus. 2099, un groupe de survivants découvre une base militaire déserte. Ils s'y établissent, remettent les ordinateurs en ligne et forment Le Projet. Ils commencent à rechercher des technologies datant d'avant le désastre…