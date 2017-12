Voilà, c'est fait, après un peu plus de 75h de jeu, j'ai enfin fini à 100% Super Mario Odyssey.Que dire, autant avant le 100%, je plaçais ce Mario derrière Mario 64, autant maintenant je le place clairement devant. En fait, ce Mario prend toute sa quintessence quand justement on tente le 100% et ça vaut clairement le coup tant le jeu monte en puissance jusqu'à la fin.Je n'avais pas ressenti un tel plaisir de jeu depuis bien longtemps, ce Mario est un formidable hommage à tous les Mario avant lui et il conclu à merveille la "trilogie" des Mario en monde ouvert (étoile, soleil, lune), mais j'ai aussi trouvé qu'il avait des similitudes avec certains autres jeux de plateforme comme Banjo-Kazooie, Rayman, Sonic Adventure (2) etc. En tout cas niveau gameplay c'est un véritable bonheur d'inventivités, de précision, de réactivité, un sans-faute et je pense que l'on se rend vraiment compte de cela qu'une fois que l'on entame le 100%, du moins c'est mon cas.J'aimerais revenir avec mon avis sur quelques points qui ont fait débat, à commencer par, alors certes le premier run (histoire principale) n'est clairement pas difficile, je dirai même que c'est une promenade de santé (ça reste quand même vraiment sympa), par contre pour le 100%, c'est autre chose, offrant un challenge vraiment sympa par moment, jusqu'à parfois atteindre un niveau peu habituel dans un Mario., pour être claire il y a entre 150 et 200 lunes vraiment intéressantes à obtenir avec un certain challenge à la clé, le reste oscille entre une difficulté moyenne et "donnée sur un plateau d'argent", elles ne sont pas toutes inintéressantes à obtenir, loin de là, mais soit elles n'ont rien à voir avec un jeu de plate-forme, soit le challenge n'est clairement pas au rendez-vous au contraire de la recherche pour les trouver; d'ailleurs, en parlant de ça, je n'ai pas utilisé les "solutions" payantes du toad, car je pense qu'elles facilitent trop certaines lunes qui n'en ont pas besoin (si certains l'ont utilisé dites-moi si je me trompe), par contre le perotruc et une idée géniale, comme il n'y a pas d'intitulé pour les lunes comme pour les étoiles de Mario 64, le perotruc en révèle trois à la fois ce qui permet de pouvoir d'une manière amusante les cherchés (ce n'est pas toujours évident) du coup, je trouve dommage qu'ils aient inclus deux fonctionnalités d'aide dans le jeu, une seule suffisait à mon humble avis., autant ne pas faire durer le suspense, ils ne servent à rien, à part (je suppose) facilité le jeu, j'ai joué du début à la fin en mode portable sans jamais détacher les joy-con pour utiliser leur mouvement et j'ai toutes les lunes, il n'y a pas besoin d'utiliser de techniques saugrenues (je vous vois venir), il suffit juste d'observer l'environnement qui regorge de mécanique propre aux jeux Mario (EX: bloc invisible), ou les transformations qui offrent des facultés pour en attraper certaines; sans compter les mouvements "cachés" qui permettent d'utiliser des techniques qui ne sont normalement déclenchables qu'avec les joy-con (EX: faire tourner Mario rapidement et lancer Cappy pour une attaque tournoyante, ou faire une attaque rodéo et lancer Cappy au moment de toucher le sol pour le lancer verticalement, etc. Ça marche aussi avec certaines transformations), par contre il y a un truc quasiment obligatoire, c'est l'utilisation des vibrations (pour 4 ou 5 lunes)., personnellement, je n'ai pas trouvé qu'il n'y en avait pas assez, le nombre est bon avec pas mal de diversité, certes, c'est moins qu'un Mario 64 (encore que, la taille de certains compense pas mal) mais plus que Mario Sunshine (là aussi la taille apporte beaucoup... comme quoi...), mais je peux comprendre que certains veulent des mondes beaucoup plus importants pour le monde des nuages ou des ruines (c'est un problème existant dans d'autre Mario), mais finalement le jeu fait en sorte de faire crapahuter le joueur dans différend lieux avec notamment la "fusion des mondes" à savoir des lunes qui se trouvent dans d'autres mondes, mais qui sont comptabilisés pour un autre et ça c'est vraiment pas mal et empêche de se lasser.Bien sûr tout n'est pas rose, avec par exemple les pièces violettes, la plupart du temps il n'y a rien de compliqué à les rassembler, mais quand elles sont au nombre de 100 dans des mondes très grands et qu'il en manque 2 ou 3, c'est limite chiant (bonjour le pays des gratte-ciel), la difficulté aussi qui aurait pu être plus diffuse, le fait de devoir trouver par soi-même certains mouvements qui ne sont pas expliqués, la pénalité des pièces qui n'apporte rien, les lunes à acheter directement par paquet de 10 en illimité chez les marchands (intérêt ?), bref il y a des choses à redire, mais cela n'a finalement que peu d'importance tant les qualités monstrueuses rattrapent largement le tout.Pour finir, ce Mario Odyssey est magistral, il devient mon Mario préféré et peut-être même le jeu de la gen tant il risque d'être très difficile pour les nouveaux jeux de plateforme d'arriver, ne serait-ce, qu'à égaler ce platformer.Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer sereinement à The Legend of Zelda : Breath of the Wild.Bon jeux à vous !